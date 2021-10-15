Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге

Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге
Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: 1MI
Режим чрезвычайной ситуации локального характера вводится в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге.

Соответствующее постановление 15 октября выпустила администрация уральской столицы. Руководитель администрации Чкаловского района Шипицын Евгений назначен ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета. Ему вместе с комитетом административных органов мэрии города нужно минимизировать последствия пожара, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На данный момент к тушению торфяника планируется привлечь свыше 50 курсантов Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом заявил и. о. начальника регионального ГУ МЧС России Иван Павленко. По его словам, главным условием тушения является постоянная подача воды.

Напомним, торфяник в Солнечном на окраине Екатеринбурга начал тлеть несколько дней назад на площади 120 гектар. Пожарные смогли сократить площадь до 8 гектар, но полностью устранить тление, которое распространяется на глубине нескольких метров, пока не удается.

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Екатеринбург
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