Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге

Напомним, торфяник в Солнечном на окраине Екатеринбурга начал тлеть несколько дней назад на площади 120 гектар. Пожарные смогли сократить площадь до 8 гектар, но полностью устранить тление, которое распространяется на глубине нескольких метров, пока не удается.