Родственники умершего пациента в больнице Первоуральска не обращаются с заявлениями

Ранее сообщалось родственниками умершего мужчины, что в отделении больницы Первоуральска в момент смерти пациента не было даже медсестры на дежурном посту.

15 октября 2021 года стало известно о смерти пациента в одной из первоуральских больниц, сообщали в E1. Ситуация заключается в том, что якобы в момент смерти больного, никого из медперсонала отделения не было на своих рабочих местах. Сосед скончавшегося пациента сделал видеозапись, где видны пустые коридоры отделения, когда он несколько минут звал на помощь. Родные умершего сразу заявили, что будут обращаться в полицию и прокуратуру, но до сих пор этого не сделали, сообщив о случившемся лишь в местные СМИ. Как не обратились они с вопросами к руководству медучреждения или в Минздрав Свердловской области, где знают о случившемся, и уже инициировал внутреннюю проверку в больнице Первоуральска. «Не только в министерство, но и в администрацию больницы ни автор съемки, ни родственники не обращались. Никаких претензий не звучало», — сообщили TagilCity.ru в региональном Минздраве. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким умершего первоуральца. Напомним, странная история с «исчезнувшими» из отделения медиками произошла в больнице Первоуральска. Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска

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