Стали известны детали ДТП с легковушкой и фонарным столбом на Северном шоссе в Тагиле

За рулем Mitsubishi находился водитель 1990 года рождения. Он не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Об этом TagilCity.ru сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. На момент происшествия водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль получил технические повреждения.
Отмечается, что мужчина относится к категории начинающих, так как он получил права только в марте 2021 года.
Водитель на месте освидетельствован на состояние опьянения. Он был трезв,отметили в ГИБДД.
Напомним, по словам очевидцев аварии, серая легковушка влетела в столб на полном ходу — от удара у автомобиля помята передняя часть. На месте происшествия работали спасатели, скорая медицинская помощь и полицейские.