Стали известны детали ДТП с легковушкой и фонарным столбом на Северном шоссе в Тагиле

В ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле, которое произошло 15 октября около 16.00, обошлось без пострадавших. Там легковой автомобиль врезался в опору фонарного столба.

За рулем Mitsubishi находился водитель 1990 года рождения. Он не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Об этом TagilCity.ru сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. На момент происшествия водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль получил технические повреждения. Отмечается, что мужчина относится к категории начинающих, так как он получил права только в марте 2021 года. Водитель на месте освидетельствован на состояние опьянения. Он был трезв,отметили в ГИБДД. Напомним, по словам очевидцев аварии, серая легковушка влетела в столб на полном ходу — от удара у автомобиля помята передняя часть. На месте происшествия работали спасатели, скорая медицинская помощь и полицейские. Легковушка влетела в фонарный столб на Северном шоссе Нижнего Тагила

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