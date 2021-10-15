Стали известны детали ДТП с легковушкой и фонарным столбом на Северном шоссе в Тагиле

Стали известны детали ДТП с легковушкой и фонарным столбом на Северном шоссе в Тагиле
Стали известны детали ДТП с легковушкой и фонарным столбом на Северном шоссе в Тагиле
Сегодня, 21:37ПроисшествияФото: 1MI
В ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле, которое произошло 15 октября около 16.00, обошлось без пострадавших. Там легковой автомобиль врезался в опору фонарного столба.

За рулем Mitsubishi находился водитель 1990 года рождения. Он не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Об этом TagilCity.ru сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. На момент происшествия водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль получил технические повреждения.

Отмечается, что мужчина относится к категории начинающих, так как он получил права только в марте 2021 года.

Водитель на месте освидетельствован на состояние опьянения. Он был трезв,отметили в ГИБДД.

Напомним, по словам очевидцев аварии, серая легковушка влетела в столб на полном ходу — от удара у автомобиля помята передняя часть. На месте происшествия работали спасатели, скорая медицинская помощь и полицейские.

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