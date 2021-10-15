Уголовное дело возбуждено из-за 21 миллиона ущерба бюджету Среднеуральска

Сумма контракта составила 625,9 миллиона рублей, 21 из которых неправомерно был потрачен на оплату несуществующих работ (документация уже была разработана ранее другой компанией). Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».