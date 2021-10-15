Уголовное дело возбуждено из-за 21 миллиона ущерба бюджету Среднеуральска

Уголовное дело возбуждено из-за 21 миллиона ущерба бюджету Среднеуральска
Уголовное дело возбуждено из-за 21 миллиона ущерба бюджету Среднеуральска
Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: 1МI
Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки в отношении среднеуральской муниципальной компании. Обыски начались и в администрации Среднеуральска.

Муниципальное предприятие МКУ «Управление ЖКХ» неправомерно приняло и произвело оплату подрядчику непредусмотренные сметой работы по реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

В августе 2019 года МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Среднеуральское стройуправление» заключили контракт, по которому вторая компания должна произвести работы по реконструкции городских очистных Среднеуральска.

Сумма контракта составила 625,9 миллиона рублей, 21 из которых неправомерно был потрачен на оплату несуществующих работ (документация уже была разработана ранее другой компанией). Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, 15 октября 2021 года в рамках расследования уголовного дела ФСБ произвела обыски в мэрии Среднеуральска.

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