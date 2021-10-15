Уралец ограбил стариков на 240 тысяч под видом соцработника в Нижнем Тагиле

Задержанный 33-летний житель Екатеринбурга подозревается в совершении двух краж и разбое в Нижнем Тагиле. Под видом соцработника он проникал в квартиры стариков, после чего у пенсионеров пропадали все сбережения.

Следователи предполагают, что задержанный ранее судимый екатеринбуржец как минимум 3 раза совершал преступления в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское" Сыщики установили, что первый раз мужчина совершил разбой в квартире лежачей 92-летней пенсионерки на улице Чайковского летом 2020 года. В тот момент в жилище находилась настоящий соцработник, и после начавшихся расспросов мужчины о льготах, попыталась его выпроводить. В коридоре задержанный брызнул женщине в лицо из газового баллончика и похитил у пенсионерки сумку, в которой находились 72 тысячи рублей. Второе преступление уралец совершил в декабре 2020 года в квартире 85-летней пенсионерки. Обманным путем он смог получить у женщины 12 тысяч рублей и скрыться. Самая большая сумма досталась преступнику в квартире тагильского пенсионера в феврале текущего года. Вместе с напарником, преступники смогли усыпить бдительность старика и похитить у него 160 тысяч рублей сбережений. Сыщик подозревают, что задержанный уралец может быть причастным к аналогичным преступлениям на территории Свердловской области и просят обращаться всех пострадавших в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-70-02, либо в отдел уголовного розыска по телефону (3435)97-60-99. Напомним, пенсионера ограбили неизвестные прямо в магазине «Магнит» в Нижнем Тагиле, когда старик снимал деньги в банкомате. Выхватили деньги: пенсионера ограбили в «Магните» на Вые в Нижнем Тагиле

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