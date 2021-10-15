Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска

Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска
Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска
Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина умер в палате в пустом отделении больницы в Первоуральске. Пациент успел остыть, пока его увезли в морг.

Со слов родственников умершего мужчины, он начал неожиданно задыхаться, но в этот момент в отделении первоуральской больницы не было ни одного медработника, сообщает E1.

Сосед умершего сделал видеозапись, на кадрах которой видны пустые коридоры отделения. Мужчина звал на помощь врачей и медсестер, но никто не отзывался. Лишь когда тело первоуральца успело остыть, появился медперсонал.

Когда набежали медсестры, как раз зазвонил телефон умершего соседа. Я попытался ответить, но медики отобрали его и предупредили, чтобы я «закрыл рот и никому ничего не рассказывал»,сообщил родственникам умершего сосед по палате.

Теперь родственники собираются обратиться в полицию и прокуратуру. В Минздраве Свердловской области назначил проверку по данному факту.

Заявлений от родственников или автора видео нам пока не поступало,добавили в Минздраве.

Напомним, в середине августа 2021 года родственники умершего пациента в больнице Североуральска обвинили врачей в бездействии. С их слов, в больнице не было элементарных лекарств и оборудования.

смертьпроверкабольницаПервоуральскпациентмедперсонал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы