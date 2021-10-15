Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска

Мужчина умер в палате в пустом отделении больницы в Первоуральске. Пациент успел остыть, пока его увезли в морг.

Со слов родственников умершего мужчины, он начал неожиданно задыхаться, но в этот момент в отделении первоуральской больницы не было ни одного медработника, сообщает E1. Сосед умершего сделал видеозапись, на кадрах которой видны пустые коридоры отделения. Мужчина звал на помощь врачей и медсестер, но никто не отзывался. Лишь когда тело первоуральца успело остыть, появился медперсонал. Когда набежали медсестры, как раз зазвонил телефон умершего соседа. Я попытался ответить, но медики отобрали его и предупредили, чтобы я «закрыл рот и никому ничего не рассказывал»,сообщил родственникам умершего сосед по палате. Теперь родственники собираются обратиться в полицию и прокуратуру. В Минздраве Свердловской области назначил проверку по данному факту. Заявлений от родственников или автора видео нам пока не поступало,добавили в Минздраве. Напомним, в середине августа 2021 года родственники умершего пациента в больнице Североуральска обвинили врачей в бездействии. С их слов, в больнице не было элементарных лекарств и оборудования. «Врачи-убийцы»: родные обвинили свердловских медиков в смерти мужчины от COVID-19

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