Взрыв произошел на газовой подстанции в Москве

Огонь от горящей подстанции на улице Грина перекинулся на припаркованный рядом автомобиль, сообщает ТАСС.
Подстанция горит на площади порядка 10-ти квадратных метров, тушение пожара продолжается. Газовая служба перекрыла подачу газа на подстанцию, сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МЧС РФ.
Информации о причинах пожара и пострадавших пока не поступало.
Напомним, к тушению тлеющего торфяника в Солнечном в Екатеринбурге подключилась авиация Уральской авиабазы. С выходных в небе над уральской столицей стоит едкий смог, часть трасс области перекрывались ГИБДД.