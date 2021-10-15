Взрыв произошел на газовой подстанции в Москве

Взрыв произошел на газовой подстанции в Москве
Взрыв произошел на газовой подстанции в Москве
Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: 1МI
Газовая подстанция взорвалась в Москве на улице Грина.

Огонь от горящей подстанции на улице Грина перекинулся на припаркованный рядом автомобиль, сообщает ТАСС.

Подстанция горит на площади порядка 10-ти квадратных метров, тушение пожара продолжается. Газовая служба перекрыла подачу газа на подстанцию, сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МЧС РФ.

Информации о причинах пожара и пострадавших пока не поступало.

Напомним, к тушению тлеющего торфяника в Солнечном в Екатеринбурге подключилась авиация Уральской авиабазы. С выходных в небе над уральской столицей стоит едкий смог, часть трасс области перекрывались ГИБДД.

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