Злостный нарушитель на BMW устроил ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге

Злостный нарушитель на BMW устроил ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге
Злостный нарушитель на BMW устроил ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге
Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: 1МI
Злостный водитель-нарушитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение с отечественным «ВАЗом» в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали 6 человек.

Дорожный инцидент произошел вечером 14 октября 2021 года на улице Караванная в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП пострадала пассажирка «БМВ» и 5 человек, находящиеся в «ВАЗе», трое госпитализированы с различными травмами. По информации сотрудников ДПС виновник на BMW 49 раз привлекался к административной ответственности за мелкие нарушения ПДД.

Напомним, два человека погибли 14 октября 2021 года в ДТП с легковым автомобилем и груженым лесом грузовиком под Карпинском.

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