Злостный нарушитель на BMW устроил ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадала пассажирка «БМВ» и 5 человек, находящиеся в «ВАЗе», трое госпитализированы с различными травмами. По информации сотрудников ДПС виновник на BMW 49 раз привлекался к административной ответственности за мелкие нарушения ПДД.