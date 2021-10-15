Злостный нарушитель на BMW устроил ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге

Дорожный инцидент произошел вечером 14 октября 2021 года на улице Караванная в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
В результате ДТП пострадала пассажирка «БМВ» и 5 человек, находящиеся в «ВАЗе», трое госпитализированы с различными травмами. По информации сотрудников ДПС виновник на BMW 49 раз привлекался к административной ответственности за мелкие нарушения ПДД.
Напомним, два человека погибли 14 октября 2021 года в ДТП с легковым автомобилем и груженым лесом грузовиком под Карпинском.