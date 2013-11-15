Под Нижним Тагилом обнаружена километровая свалка (ФОТО)
15 ноября 2013, 13:45Происшествия
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В природоохранную прокуратуру обратился представитель Невьянского ДРСУ, который заявил о несанкционированной свалке отходов на 5 километре автодороги село Николо-Павловское – поселок Новоасбест.
На место выехали работник прокуратуры со специалистами-экологами, а также представитель администрации Горноуральского городского округа. Оказалось, что на протяжении километра вглубь леса дорога завалена бытовыми отходами и строительным мусором. Специалисты так и говорят: «Картина удручающая». Сейчас подсчитывается объем мусора.
Природоохранным прокурором будет предъявлено исковое заявление в суд к администрации Горноуральского городского округа об обязании ликвидировать свалку. Отметим, в этом случае будут потрачены деньги из бюджета округа.
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Фото предоставлены природоохранной прокуратурой Нижнего Тагила
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