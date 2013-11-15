Под Нижним Тагилом обнаружена километровая свалка (ФОТО)

На место выехали работник прокуратуры со специалистами-экологами, а также представитель администрации Горноуральского городского округа. Оказалось, что на протяжении километра вглубь леса дорога завалена бытовыми отходами и строительным мусором. Специалисты так и говорят: «Картина удручающая». Сейчас подсчитывается объем мусора.