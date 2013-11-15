Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная столкнулись авто (ФОТО)

Об этом TagilCity.ru сообщила Виктория Тарасова . Вероятно, авария случилась из-за несоблюдения правил очередности проезда, даже несмотря на то, что на участке есть светофоры, знаки, указывающие направление движения.

Так что добрые слова напутствия от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не сбылись. Напомним, на церемонии торжественного открытия улицы Индустриальная он пожелал, чтобы на обновленной дороге никогда не было ДТП. Но в день открытия там был сбит пешеход (он перебегал улицу вне пешеходного перехода), а сегодня произошла авария.