Труп молодой девушки обнаружен на крыльце магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге
Сегодня, 10:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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14 ноября около 8:00 на ступенях магазина «Пятерочка» на улице Крестинского, 35 в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп молодой девушки.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, тело умершей увезли только около 15:30, до этого на месте работала полиция. Рядом с трупом найдены шапка и бутылка, а возле головы была видна кровь.
В СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти девушки подтвердили. По словам представителей ведомства, признаков насильственной смерти нет. Предварительная причина смерти – заболевание.
Сейчас следственный отдел по Чкаловскому району проводит проверку по факту происшествия, сообщает Znak.com.
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