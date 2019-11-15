Автомобиль разорвало на части: на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП
Сегодня, 21:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня 15 ноября на Салдинском шоссе, между селом Покровское и Вагонкой произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей разломило пополам, сообщили в группе Вконтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Оба транспортных средства сильно пострадали. На месте работали спасатели, прибыла машина скорой помощи.
Видео с места ДТП снятое очевидцамиВидео
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Видео: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
В результате ДТП двое пострадали, погибших нет, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД,
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