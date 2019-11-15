Департамент природопользования сообщил о нарушениях в ЕВРАЗ НТМК по охране воздуха

Об этом стало известно из письма омбудсмена Татьяны Мерзляковой тагильскому экоактивисту Андрею Волегову, которое есть в распоряжении редакции TagilCity.ru.

В письме, подписанном ВРИО начальника Росприроднадзора Павлом Валеев, сообщается, что в июле 2018 года ведомство провело внеплановую проверку АО «ЕВРАЗ НТМК», в ходе которой было выявлено два нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Тогда департамент выдал предприятию предписание, обязующее исправить нарушения. Но этого не произошло.

По факту невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства, также возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК», для его рассмотрения в судебных органах,поясняется в письме.

Помимо этого, Росприроднадзор сообщает, что с 07 августа 2018 года по 05 октября 2018 года было проведено административное расследование в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК», с привлечением экспертной организации, в ходе которого выявлено три нарушения требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха. Было возбуждено два административных дела. Материалы административного расследования Департаментом направлены в прокуратуру Свердловской области для принятия мер прокурорского реагирования.