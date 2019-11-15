Двух погибших под поездом школьниц из Красноуфимска могли довести до самоубийства
Следователи завели уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели двух школьниц из Красноуфимска под колёсами поезда, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Установлено, что погибшие учились в седьмом и девятом классе соотвественно. Причиной их смерти стало нарушение правил поведения рядом с ж/д путями.
Кроме того, следователи выяснили, что в школах Красноуфимска, где учились девочки нагрузка у педагогов-психологов повышена. В связи с этим прокуратура порекомендовала в качестве профилактической меры использовать компьютерный сервис Gerda Bot. С помощью него осуществляется мониторинг страниц детей в соцсети «ВКонтакте» на наличие вовлечения в игры и группы с возможным смертельным исходом, а также интереса к криминальной культуре и просмотров депрессивного контента.
Напомним, 29 октября две девочки-подростка из Красноуфимска погибли, попав под поезд. Одна из них умерла на месте, другая скончалась в больнице.