Двух погибших под поездом школьниц из Красноуфимска могли довести до самоубийства

Кроме того, следователи выяснили, что в школах Красноуфимска, где учились девочки нагрузка у педагогов-психологов повышена. В связи с этим прокуратура порекомендовала в качестве профилактической меры использовать компьютерный сервис Gerda Bot. С помощью него осуществляется мониторинг страниц детей в соцсети «ВКонтакте» на наличие вовлечения в игры и группы с возможным смертельным исходом, а также интереса к криминальной культуре и просмотров депрессивного контента.