Нижнетагильские спасатели достали из реки на Лебяжке труп мужчины

На вид около 40 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено, при мужчине был сотовый телефон и около 100 рублей,пишут в группе «ВКонтакте» «Индицент Нижний Тагил» ссылаясь на очевидца.

Также сегодня со дна Махневского водохранилища в Свердловской области подняли тело утонувшего рыбака. Мужчина утонул 13 ноября, и его тело сутки пролежало на дне водоема. Он во время рыбалки провалился под лед, а рядом с полыньей остались стоять его сапоги и ведро.