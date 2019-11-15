Нижнетагильские спасатели достали из реки на Лебяжке труп мужчины
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 ноября в Нижнем Тагиле в Тагил на Лебяжке был обнаружен труп мужчины. В социальных сетях сообщают, что труп достали из реки в районе 15:00.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На вид около 40 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено, при мужчине был сотовый телефон и около 100 рублей,пишут в группе «ВКонтакте» «Индицент Нижний Тагил» ссылаясь на очевидца.
В МУ МВД «Нижнетагильское» факт обнаружения тела подтвердили.
Сейчас идёт выяснение личности погибшего,заявили TagilCity.ru в полиции.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Также сегодня со дна Махневского водохранилища в Свердловской области подняли тело утонувшего рыбака. Мужчина утонул 13 ноября, и его тело сутки пролежало на дне водоема. Он во время рыбалки провалился под лед, а рядом с полыньей остались стоять его сапоги и ведро.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей