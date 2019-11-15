Стали известны подробности пожара на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: Отдел надзорного ведомства
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Стали известны подробности пожара, который произошел вчера в районе Муринских прудов недалеко от школы № 100. Сгорел недостроенный частный дом на улице Васильковая, сообщает Отдел надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь дома составляет 80 м. кв. Тушением занимались четыре единицы техники и 11 пожарных. Окончательно справиться с пожаром удалось после полуночи.
Причиной возгорания по предварительным данным стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода. Пожар начался в месте, где печная труба проходила сквозь стену дома.
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Собственники складывали камин самостоятельно без привлечения специалистов. В результате они не проложили противопожарную разделку в месте прохождения дымохода. Таким образом, горючие конструкции здания остались открытыми.
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