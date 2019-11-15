Стали известны подробности пожара на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Площадь дома составляет 80 м. кв. Тушением занимались четыре единицы техники и 11 пожарных. Окончательно справиться с пожаром удалось после полуночи.

Причиной возгорания по предварительным данным стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода. Пожар начался в месте, где печная труба проходила сквозь стену дома.