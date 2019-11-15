Свердловчанка 75 раз ударила ножом знакомого из Тюмени и подожгла дом

По данным МЧС мужчина скончался в результате пожара в доме, но следственно-оперативная группа получила другие данные. В момент возгорания в доме мужчина уже был мертв. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно версии следствия, утром 13 ноября 33-летняя уроженка Свердловской области и ее 49-летний знакомый из Тюмени распивали в доме мужчины спиртные напитки. Под влиянием алкоголя между знакомыми завязался конфликт. Женщина схватила несколько ножей и нанесла ими 75 ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы замести следы, женщина подожгла дом вместе с потерпевшим внутри.