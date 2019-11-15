Свердловчанка 75 раз ударила ножом знакомого из Тюмени и подожгла дом
Жительница Свердловской области убила своего знакомого. Она нанесла ему 75 ударов ножом, а затем, чтобы скрыть следы преступления, подожгла дом, сообщает E1.
По данным МЧС мужчина скончался в результате пожара в доме, но следственно-оперативная группа получила другие данные. В момент возгорания в доме мужчина уже был мертв. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Согласно версии следствия, утром 13 ноября 33-летняя уроженка Свердловской области и ее 49-летний знакомый из Тюмени распивали в доме мужчины спиртные напитки. Под влиянием алкоголя между знакомыми завязался конфликт. Женщина схватила несколько ножей и нанесла ими 75 ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы замести следы, женщина подожгла дом вместе с потерпевшим внутри.
Подозреваемую уже задержали. Ее допрашивают сотрудники полиции. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.