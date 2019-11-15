В Москве найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: страница группы во ВКонтакте
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Солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова найдена в своей квартире мертвой. Вместе с певицей обнаружили тело ее матери, сообщает ТАСС.
Представитель рок-группы Ольга Журавель подтвердила информацию о смерти Садыковой. По словам источника издания в правоохранительных органах, женщины пролежали в квартире больше недели. Следственный комитет начал проверку.
Агентство «Москва» пишет, что тела нашли в ванной. В мусорном ведре находилась пустая упаковка фенозепама. В полицию о пропаже женщин сообщил родственник.
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