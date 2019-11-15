В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка пыталась напугать парня и выпала из окна
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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17-летняя девушка выпала из окна жилого дома по адресу проспект Мира, 37 в Нижнем Тагиле, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, 14 ноября девушка находилась в гостях у друзей, где поссорилась со своим молодым человеком. Чтобы напугать его она залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа.
В результате падения несовершеннолетняя получила перелом руги и бригадой скорой помощи была доставлена в травмпункт.
В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, но следов криминала в инциденте не усматривается.
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