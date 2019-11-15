В Свердловской области при обрушении на шахте пострадал рабочий
Сегодня, 09:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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На шахте «Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение пласта горной породы. В результате пострадал рабочий, сообщает ТАСС.
Мужчина госпитализирован в медучреждение, он находится в сознании, за ним наблюдают врачи.
Шахта продолжила работу в прежнем режиме, угрозы обрушения нет.
«Кальинская» принадлежит обществу «СУБР», входящему в «Русал».
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