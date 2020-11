Утром 15 ноября в Нижнем Тагиле произошло сильное задымление в здании бывшего ТЦ «Райт» на улице Садовой, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарно-спасательные подразделения стянули к зданию из-за сильного задымления, пожара в помещении не было. Оказалось, что в кафе, которое пристроено к зданию торгового центра, пригорела пища в тандырной печи. Сотрудники покинули помещение, посетителей на тот момент в заведении не было. Из здания торгового центра и кафе эвакуировались 62 человека, о пострадавших не сообщается. Напомним, 9 ноября в саду под Нижним Тагилом в бане сгорел рабочий, который ее строил. Дверь здания была закрыта изнутри. В Нижнем Тагиле сгорел живший в бане наемный рабочий

