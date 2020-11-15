Пропавшая в Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой

По информации E1, девочку искали стражи порядка, ЧОП, волонтеры и поисковики. В общей сложности более ста человек. Информация о найденном теле погибшей сотрудниками полиции подтвердили члены поисковых отрядов.
Отмечается, что полицейские и сотрудники СК запретили добровольцам разглашать подробности. Из-за этого волонтеры предположили, что смерть криминальная.
Напомним, по факту пропажи девочки из Асбеста Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». Она ушла гулять, но домой не вернулась, а поисковые мероприятия не принесли результатов.