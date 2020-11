Пропавшая в Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой

В Асбесте правоохранители нашли тело 11-летней девочки, которая ушла из дома 12 ноября.

По информации E1, девочку искали стражи порядка, ЧОП, волонтеры и поисковики. В общей сложности более ста человек. Информация о найденном теле погибшей сотрудниками полиции подтвердили члены поисковых отрядов. Отмечается, что полицейские и сотрудники СК запретили добровольцам разглашать подробности. Из-за этого волонтеры предположили, что смерть криминальная. Напомним, по факту пропажи девочки из Асбеста Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». Она ушла гулять, но домой не вернулась, а поисковые мероприятия не принесли результатов. На Урале СКР возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 11-летней девочки

