Пропавшая в Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой

Пропавшая в Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой

Сегодня, 20:54ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Асбесте правоохранители нашли тело 11-летней девочки, которая ушла из дома 12 ноября.

По информации E1, девочку искали стражи порядка, ЧОП, волонтеры и поисковики. В общей сложности более ста человек. Информация о найденном теле погибшей сотрудниками полиции подтвердили члены поисковых отрядов.

Отмечается, что полицейские и сотрудники СК запретили добровольцам разглашать подробности. Из-за этого волонтеры предположили, что смерть криминальная.

Напомним, по факту пропажи девочки из Асбеста Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». Она ушла гулять, но домой не вернулась, а поисковые мероприятия не принесли результатов.

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