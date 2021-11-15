28-летняя девушка выпала из окна после ссоры с родственником в Каменске-Уральском

28-летняя девушка выпала из окна после ссоры с родственником в Каменске-Уральском
28-летняя девушка выпала из окна после ссоры с родственником в Каменске-Уральском
Сегодня, 22:49ПроисшествияФото: 1MI
28-летняя местная жительница Каменска-Уральского выпала из окна квартиры 14 ноября на улице Кутузова.

Результатом стали ушибы, но уже на следующий день, 15 ноября, она была выписана из больницы. На данный момент родственники забрали свердловчанку из медицинского учреждения, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых. По его словам, история не носит криминальный характер. Предварительно, девушка поругалась с одним из родственников, после чего произошел несчастный случай. Сегодня он же забрал ее домой.

Напомним, 7 ноября в Екатеринбурге на улице Индустрии, 96 из окна пятиэтажки выпал мужчина. Он зацепился за дерево, спрыгнул и убежал.

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