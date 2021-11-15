28-летняя девушка выпала из окна после ссоры с родственником в Каменске-Уральском

Результатом стали ушибы, но уже на следующий день, 15 ноября, она была выписана из больницы. На данный момент родственники забрали свердловчанку из медицинского учреждения, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых. По его словам, история не носит криминальный характер. Предварительно, девушка поругалась с одним из родственников, после чего произошел несчастный случай. Сегодня он же забрал ее домой.