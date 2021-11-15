Алтайский микрорайон остался без света в Нижнем Тагиле

На массовое отключение электричества, в том числе и в частном секторе, вечером 15 ноября пожаловались жители Вагонки из микрорайона Алтайский в Нижнем Тагиле.

Свет отключили около 18.00, нет уже более получаса. Звоню в аварийную — трубку кладут. Видимо вся Алтайка звонит, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница. Всего под отключение попало около 50 многоквартирных домов, в каждом из которых от 70 до 400 квартир. Частично отсутствует также и уличное освещение. Нет света в магазинах, а люди как раз в час пик шли с работы за продуктами, отметила тагильчанка. В ЕДДС редакции TagilCity.ru рассказали, что пока у них отсутствуют данные об отключении света. Судя по записи камеры «Сетей Тагила», установленной на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Юности, свет отсутствует в многоквартирных домах. А камера на улице Алтайская вообще не работает. Фото: камеры «Сети Тагила»

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