Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: 1МI
Возгорание жилого дома произошло в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле утром 15 ноября.

Частный жилой дом вспыхнул в Сухоложском поселке на улице Проезжая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что кровля частного дома практически полностью объята огнем. На момент съемки пожарные МЧС еще не приехали на вызов.

Фото:группа "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Сейчас на месте работает дознаватель. Вся дополнительная информация будет позже,сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Напомним, рано утром 12 ноября 2021 года из горящего дома по улице Окуджавы в Нижнем Тагиле были эвакуированы 10 детей и 25 взрослых тагильчан. На ликвидацию возгорания выезжали 10 единиц спецтехники и 28 спасателей МЧС. Никто из жильцов дома не пострадал.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пожарчастный домСухоложскийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы