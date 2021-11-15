Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде

Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде
Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: pixabay.com
15-летние учащиеся одной из школ Верхней Салды изнасиловали 64-летнюю местную жительницу и поглумились над ее сожителем. Школьники в состоянии сильного алкогольного опьянения залезли по трубе в их квартиру на четвертом этаже.

15-летних насильников из Верхней Салды не смутили ни возраст женщины, ни находившийся рядом в бессознательном состоянии ее супруг. Соседи вызвали полицию. Когда малолетние злоумышленники проникли в квартиру, 64-летняя женщина закричала и начала звать на помощь.

По информации источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, подростки состоят на учете в ПДН Верхней Салды. Один из малолетних злоумышленников — из многодетной семьи, на учете с 11 лет. Второй подросток воспитывается в полноценной семье, на учете состоит около двух лет.

По словам источника, молодые люди регулярно употребляют алкоголь, один из них попадался на мелких кражах.

В СУ СКР по Свердловской области на запрос редакции TagilCity.ru об инциденте от комментариев воздержались.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаЭксклюзив
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