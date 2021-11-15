Перевозки трупа, жизнь с QR-кодами и хитрый «Пятерочник» — рассказываем о ЧП на Урале

Перевозки трупа, жизнь с QR-кодами и хитрый «Пятерочник» — рассказываем о ЧП на Урале
Перевозки трупа, жизнь с QR-кодами и хитрый «Пятерочник» — рассказываем о ЧП на Урале
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: pixabay
Журналист жалуется на невыносимую жизнь, екатеринбурженка судилась с дорожниками и выиграла, бывший администратор «Пятерочки» получил по заслугам, а подростки изнасиловали пожилую женщину — подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

Кошмарная жизнь после QR-кодов, нападение на охранника и загадочная транспортировка тела

Журналист из Екатеринбурга Андрей Гусельников рассказал удивительную историю, как его жизнь превратилась в кошмар после введения QR-кодов. Дело в том, что год назад мужчина в тяжелой форме переболел COVID-19. Выздоровев, журналист настроился вакцинироваться, однако анализы показали очень высокий уровень антител в его крови. Теперь же уралец без прививки никуда не может попасть, ведь метотвода у него нет. Андрей пожаловался, что кроме транспорта, аптек, «Пятерочки» и «Верного» ничего в жизни не видит.

В Краснотурьинске нетрезвый посетитель одного из ТЦ от непривычной слуху просьбы показать QR-код озверел и набросился на охранника. Также мужчину до глубины души возмутила необходимость демонстрировать еще и паспорт. Очевидцы рассказали, что охранник не говорил ничего оскорбительного, пока нападавший несколько минут махал перед ним руками и валил вопросами о правомерности происходящего. В результате дебошир вцепился рукой в лицо охранника, однако, завидев стражей правопорядка, быстро успокоился и ретировался с места инцидента.

Запутанная история произошла в 36 горбольнице Екатеринбурга. Там 31 октября от коронавируса скончалась женщина-терапевт, однако родным об этом сообщили лишь 1 ноября. Все началось с того, что 18 октября дочери женщины позвонили и заявили, что ее мать умерла. Оказалось, врачи перепутали фамилии: Уткину с Шуткиной. Как выясннилось, 31 октября Уткина все-таки умерла в уральской столице, но по неведомым причинам тело для чего-то увезли в морг Сысерти. Родственникам же заявили, что мест в местном морге не осталось (спойлер: они были). В результате транспортировка тела обратно обошлась в 40 тысяч. В свердловском Минздраве посоветовали написать официальную жалобу.

Победа над дорожниками и продуманный администратор «Пятерочки»

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Судя по всему, именно так подумал 26-летний бывший администратор «Пятерочки» в Екатеринбурге. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за хищение 400 тысяч на акциях и скидках магазина. Молодой человек разработал хитрую схему: с апреля по июнь 2021 года он продавал акционные товары самому себе со скидкой и оформлял мнимый возврат продуктов, но уже без скидки. При этом разницу предприимчивый уралец оставлял себе. К сожалению для мужчины, его схема оказалась раскрыта.

Жительница Екатеринбурга осуществила мечту многих водителей и отсудила у дорожников 206 тысяч. Это произошло из-за снежной колеи на дороге, высотой девять сантиметров. По вине завала автолюбительница попала в ДТП. Произошло это в конце 2019 года на улице Щербакова. При перестроении в левую полосу женщина задела колесом колею, после чего ее выбросило на встречку, где произошло столкновение с двумя машинами. Авария нанесла ущерб автомобилю женщины в 294 тысяч рублей, но отсудить удалось только 206 тысяч, что уже, согласитесь, неплохо.

Юные насильники в Верхней Салде шокировали свердловчан

Резонансный случай произошел в Верхней Салде. Там два 15-летний неблагополучных школьника изнасиловали 64-летнюю местную жительницу и поглумились над ее мужем. Пьяные подростки, не разбившись, залезли по трубе в квартиру на четвертом этаже, где и совершили преступление. Насильников ни возраст женщины, ни потерявший сознание супруг не смутили. На крики женщины соседи вызвали полицию. Источник TagilCity.ru рассказал, что подростки состоят на учете в ПДН Верхней Салды. Также они на постоянной основе употребляют алкоголь.

Сюжеты:
ЭксклюзивИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеУралитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы