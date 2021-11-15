Посетители и сотрудники ТРЦ «Мега» эвакуированы из здания в Екатеринбурге

Посетители и сотрудники ТРЦ «Мега» эвакуированы из здания в Екатеринбурге
Посетители и сотрудники ТРЦ «Мега» эвакуированы из здания в Екатеринбурге
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: 1МI
Все находящиеся в ТРЦ «Мега» были срочно эвакуированы из здания в Екатеринбурге.

Днем 15 ноября в ТРЦ «Мега» сработали оповещатели, которые просили всех находящихся внутри покинуть здание, предупреждение также транслировалось на плазменные экраны, сообщает E1.

По громкой связи был объявлен «Код 1000», оповещающий всех о возможном возгорании в здании. Руководство «Меги» на запрос E1 ответило, что все эвакуированные уже смогли вернуться в здание ТРЦ. О причинах эвакуации пока не сообщается.

Напомним, в последние недели из ТРЦ в Нижнем Тагиле периодически эвакуируют персонал и посетителей. Инциденты связаны с лжеминированием ТЦ неизвестными по телефону.

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