Посетители и сотрудники ТРЦ «Мега» эвакуированы из здания в Екатеринбурге

По громкой связи был объявлен «Код 1000», оповещающий всех о возможном возгорании в здании. Руководство «Меги» на запрос E1 ответило, что все эвакуированные уже смогли вернуться в здание ТРЦ. О причинах эвакуации пока не сообщается.