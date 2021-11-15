Труп умершей от COVID-19 врача в Екатеринбурге родственники нашли в морге в Сысерти

Труп умершей от COVID-19 врача в Екатеринбурге родственники нашли в морге в Сысерти
Труп умершей от COVID-19 врача в Екатеринбурге родственники нашли в морге в Сысерти
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: 1МI
Женщина-терапевт скончалась в 36 горбольнице в Екатеринбурге 31 октября 2021 года, родным сообщили о смерти родственницы только 1 ноября. Женщину увезли в морг Сысерти, откуда ее пришлось обратно везти в уральскую столицу за счет родственников.

19 октября ее госпитализировали в больницу № 36. На вторые сутки, как моя мама была в больнице, врачи перепутали фамилии, сказали, что она скончалась. Меня увезли с гипертоническим кризом, ребенок остался дома один. В итоге выяснилось, что мама жива, просто медики перепутали имя: какая-то пациентка Шуткина умерла, а моя мама — Уткина. Мне объяснили, что телефон плохой, поэтому плохо слышат,рассказала E1 дочь умершего врача.

Однако 31 октября Уткина все-таки умерла в 36 больнице Екатеринбурга, но ее зачем-то отвезли в морг Сысерти. Со слов родственников погибшей, в больнице им сказали о том, что мест в местном морге нет, поэтому тело отвезли в другой город. Транспортировка тела обратно стоила им 40 тысяч.

В свердловском Минздраве посоветовали родственникам написать официальную жалобу для начала разбирательства. Также в ведомстве заявили, что в моргах Екатеринбурга мест достаточно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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