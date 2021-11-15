Уголовное дело возбуждено после пропажи 17-летней девушки из свердловского поселка

Уголовное дело возбуждено после пропажи 17-летней девушки из свердловского поселка
Уголовное дело возбуждено после пропажи 17-летней девушки из свердловского поселка
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: 1МI
17-летнюю Камилу Атаджанову разыскивают правоохранители и волонтеры с 13 октября 2021 года. Девушка воспитывалась в религиозной мусульманской семье и таинственно пропала. Следователи возбудили уголовное дело.

Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» после пропажи 17-летней Камилы Атаджановой в уральском поселке Шали, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

У следствия есть основания полагать, что девушка покинула поселок не по своей воле,рассказал изданию инсайдер.

Девушка воспитывалась в строгой семье, у нее даже не было своих страниц в соцсетях. И она, и ее семья характеризуются в поселке положительно.

Фото:поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится на контроле у руководства регионального главка МВД,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В региональном СУ СК РФ также подтвердили возбуждение уголовного дела.

По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В рамках расследования проверяется версия о возможном удержании девушки ее знакомым, с которым она самостоятельно уехала,пояснили в ведомстве.

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