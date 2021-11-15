Уголовное дело возбуждено после пропажи 17-летней девушки из свердловского поселка

Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» после пропажи 17-летней Камилы Атаджановой в уральском поселке Шали, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.
У следствия есть основания полагать, что девушка покинула поселок не по своей воле,рассказал изданию инсайдер.
Девушка воспитывалась в строгой семье, у нее даже не было своих страниц в соцсетях. И она, и ее семья характеризуются в поселке положительно.
Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится на контроле у руководства регионального главка МВД,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
В региональном СУ СК РФ также подтвердили возбуждение уголовного дела.
По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В рамках расследования проверяется версия о возможном удержании девушки ее знакомым, с которым она самостоятельно уехала,пояснили в ведомстве.