Женщина-рабочий госпитализирована в реанимацию после взрыва на НЛМК в Липецке

Взрыв в помещении коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината произошел вечером 14 ноября 2021 года, сообщает «РИА Новости».
В результате возгорания в помещении цеха обрушилась кровля по всему периметру здания на площади порядка 2 тысяч квадратных метров, пострадала женщина-рабочий. Сейчас она находится в реанимации местного ожогового центра, разбор завалов завершен. Больше пострадавших спасатели не обнаружили.
Напомним, 22 октября текущего года произошел взрыв на пороховом производстве в Рязанской области. В результате ЧП погибла практически вся смена рабочих.