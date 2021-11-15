Женщина-рабочий госпитализирована в реанимацию после взрыва на НЛМК в Липецке

После взрыва в одном из цехов НЛМК в Липецке под завалами обнаружили женщину, ее состояние остается крайне тяжелым, сообщают медики.

Взрыв в помещении коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината произошел вечером 14 ноября 2021 года, сообщает «РИА Новости». В результате возгорания в помещении цеха обрушилась кровля по всему периметру здания на площади порядка 2 тысяч квадратных метров, пострадала женщина-рабочий. Сейчас она находится в реанимации местного ожогового центра, разбор завалов завершен. Больше пострадавших спасатели не обнаружили. Напомним, 22 октября текущего года произошел взрыв на пороховом производстве в Рязанской области. В результате ЧП погибла практически вся смена рабочих. 7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области

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