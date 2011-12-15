Нижнетагильские полицейские накрыли дезоморфиновый наркопритон
15 декабря 2011, 18:58ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Целый подъезд взохнул с облегчением! Полицейские накрыли дезоморфиновый наркопритон. Он располагался в квартире дома на улице Юности.
Операцию проводили участковые уполномоченные и оперативники при силовой поддержке бойцов ОМОН. В квартире находились хозяин, его приятель и две девушки. Все – в состоянии наркотического опьянения.
В шприцах и пузырьках полицейские обнаружили остатки дезоморфина – дешевого наркотика, который делают кустарным способом из медицинских препаратов. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за изготовление наркотических веществ. Как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, жители всего подъезда выразили полицейским благодарность за то, что их избавили от такого опасного соседства.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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