Нижнетагильские полицейские накрыли дезоморфиновый наркопритон

Операцию проводили участковые уполномоченные и оперативники при силовой поддержке бойцов ОМОН. В квартире находились хозяин, его приятель и две девушки. Все – в состоянии наркотического опьянения.

В шприцах и пузырьках полицейские обнаружили остатки дезоморфина – дешевого наркотика, который делают кустарным способом из медицинских препаратов. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за изготовление наркотических веществ. Как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, жители всего подъезда выразили полицейским благодарность за то, что их избавили от такого опасного соседства.