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Пьяные пассажиры электрички Екатеринбург-Нижний Тагил устроили в тамбуре дебош
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяные пассажиры электрички Екатеринбург-Нижний Тагил устроили в тамбуре дебош

15 декабря 2011, 16:19ПроисшествияВалерия Лошкарева
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