Пьяные пассажиры электрички Екатеринбург-Нижний Тагил устроили в тамбуре дебош
15 декабря 2011, 16:19ПроисшествияВалерия Лошкарева
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В четверг, 15 декабря, в пригородном электропоезде 6449 Екатеринбург-Нижний Тагил двое нетрезвых пассажиров 1987 и 1990 года рождения учинили настоящий дебош. Неизвестно, что стало причиной «разборок», но закончились они дракой в тамбуре. В результате «сражения» были выбиты стекла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Свердловская пригородная компания».
Благодаря слаженным действиям работников частного охранного объединения (ЧОО), обеспечивающих безопасность пассажиров в поездах «Свердловской пригородной компании», злоумышленники были обезврежены. На станции «Невьянск» нарушители были переданы сотрудникам полиции, которые и сопроводили драчунов до Нижнего Тагила. В настоящее время дебоширы задержаны. С ними проводят следственные действия.
СПК призывает пассажиров соблюдать правила проезда в пригородных поездах, а в случае возникновения опасных ситуаций немедленно сообщать сотрудникам ЧОО работающим в составе.
В настоящее время во всех электропоездах, обслуживаемых ОАО «Свердловская пригородная компания» работают сотрудники ЧОО, готовые в случае необходимости прийти к пассажирам на помощь.
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