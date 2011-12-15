Пьяные пассажиры электрички Екатеринбург-Нижний Тагил устроили в тамбуре дебош

Благодаря слаженным действиям работников частного охранного объединения (ЧОО), обеспечивающих безопасность пассажиров в поездах «Свердловской пригородной компании», злоумышленники были обезврежены. На станции «Невьянск» нарушители были переданы сотрудникам полиции, которые и сопроводили драчунов до Нижнего Тагила. В настоящее время дебоширы задержаны. С ними проводят следственные действия.