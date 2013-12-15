В выходные под Нижним Тагилом семь машин попали в ДТП (ВИДЕО)

Как пишут пользователи, авария случилась в районе 17:00 часов. На месте работало несколько бригад ДПС:

В принципе было еще светло, но очень мело, видимость была плохая. Там мужчина отошел метров на 100 назад от столкновения и всем махал, чтобы тормозили пишет Екатерина.