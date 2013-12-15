В выходные под Нижним Тагилом семь машин попали в ДТП (ВИДЕО)
15 декабря 2013, 13:00Происшествия
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Стало известно, что в выходные под Нижним Тагилом, в районе Леневки в сторону Екатеринбурга, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие из семи автомобилей. Об этом сообщает пользователь Андрей в группе «Типичный Тагильчанин».
Как пишут пользователи, авария случилась в районе 17:00 часов. На месте работало несколько бригад ДПС:
В принципе было еще светло, но очень мело, видимость была плохая. Там мужчина отошел метров на 100 назад от столкновения и всем махал, чтобы тормозили пишет Екатерина.
Как и обещали синоптики, штормовое предупреждение имело место быть. В Свердловской области действительно наблюдались крайне неблагоприятные условия для передвижения на транспорте: плохая видимость, метель, сильный ветер. Тагильчане, будьте аккуратны на дорогах!
Видеозапись Андрея Субботина, из группы «ТТ»
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