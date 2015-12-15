Две женщины пострадали в результате столкновения двух иномарок под Нижним Тагилом (ФОТО)

Там столкнулись две иномарки: «Ауди-100» и «Мазда-СХ5». 23-летний водитель «Ауди» во время обгона не смог совладать с управлением и подставил свой автомобиль под удар автомобиля «Мазда». Удар пришелся в бок, в районе заднего колеса. В результате столкновения «Ауди» вылетела с трассы в кювет.

В этом происшествии, к счастью, никто не погиб, но есть пострадавшие. Пассажир «Мазды», женщина 1954 г.р., получила ушиб грудной клетки. Пассажир «Ауди», девушка 1992 г.р. получила более серьёзные травмы: закрытый перелом предплечья и повреждение таза. Обе они были госпитализированы в ЦГБ №3.

Подобные происшествия каждый раз напоминают о необходимости быть внимательным и соблюдать особую осторожность при вождении в зимнее время года.