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Две женщины пострадали в результате столкновения двух иномарок под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две женщины пострадали в результате столкновения двух иномарок под Нижним Тагилом (ФОТО)

15 декабря 2015, 16:45ПроисшествияДенис Таратонов
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