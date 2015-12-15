От безысходности женщина в Первоуральске взяла в заложники мужа, требуя алименты (ВИДЕО)

По информации «РИА «Новый Регион», Алсу И. вместе с ребенком живет в Уфе, в Первоуральск приехала «разобраться». В свою квартиру позвала бывшего супруга поговорить, в том числе — об алиментах. Как утверждает женщина, полагающихся на ребенка выплат она не видела полтора года, а судебные приставы отмахиваются и пишут гору бумаг.

Поэтому и решилась на крайние меры — взяла в заложники. Общая сумма долга по алиментам — около 130 тысяч рублей рассказывает Алсу.

Ее бывший муж, Роман К., в свою очередь утверждает, что как только появлялись деньги — платил. Дела сейчас в фирме идут так себе, и несколько раз платежи задерживались.

Платить не отказываюсь, просто сейчас не могу говорит Роман.

По его версии, поводом для решительных действий бывшей жены стали его отношения с другой женщиной.

Разъяренная Алсу отказывалась впускать в квартиру кого-либо, кроме полиции и судебных приставов, причем правоохранителей в этой драме интересовал факт удержания человека, представителей ФСПП — «алиментное дело». Доводы полиции о том, что «насильное удержание человека — это уголовно-наказуемое преступление» на женщину впечатления не произвели.

Я готова на все говорила она.

Полицейские просили одуматься и подумать о ребенке, но это также не возымело действия. После долгих препирательств бумаги были оформлены, и мужчина отправился с судебными приставами к дознавателям.

Не хочу, чтоб ребенок страдал. Врача бы ей писать заявление о насильственном удержании или нет, Роман пока не решил.

«Городские вести» обратились за комментарием к старшему специалисту по взаимодействию со СМИ ОМВД России по Первоуральску Ольге Григорьевой.

14 декабря около 11часов в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о бытовом скандале в квартире бывшей супруги. На место происшествия незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования и участковый уполномоченный полиции. С участниками скандала проведена профилактическая беседа, собран материал проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Подробности операции смотрите на видео: