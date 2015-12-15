Умер юноша, сбитый накануне «КАМАЗом» под Нижним Тагилом
15 декабря 2015, 12:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Как уже сообщал TagilCity.ru, вчера под Евстюнихой под колеса «КАМАЗа» попал 17-летний подросток. Он был доставлен в ЦГБ №3 с многочисленными травмами. К сожалению, несмотря на усилия врачей, он скончался.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось вчера, рано утром, когда было ещё темно. Подросток переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Водитель «КАМАЗа» ехал из Екатеринбурга в Серов. Он не смог вовремя заметить юношу, так как тот был одет в темную одежду, без светоотражающих элементов.
Сейчас закон обязывает носить такие элементы на одежде, двигаясь по дорогам вне населённых пунктов. Всем родителям Нижнего Тагила стоит обратить на это внимание и позаботиться, чтобы такие элементы были на их детях. ГИБДД рекомендует ношение отражающих элементов даже в черте города.
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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