Умер юноша, сбитый накануне «КАМАЗом» под Нижним Тагилом

Происшествие случилось вчера, рано утром, когда было ещё темно. Подросток переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Водитель «КАМАЗа» ехал из Екатеринбурга в Серов. Он не смог вовремя заметить юношу, так как тот был одет в темную одежду, без светоотражающих элементов.