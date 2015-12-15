В Екатеринбурге пьяный дед выстрелил двухлетнему внуку в голову

Врачи «Скорой помощи» доставили в реанимацию 9-й больницы Екатеринбурга двухлетнего мальчика с серьезным ранением черепа. Вокруг операционного стола собрались десятки хирургов, которые сейчас извлекают из головы малыша... пулю травматического пистолета «Оса». Сложнейшая операция продлится еще как минимум час.

Оказалось, что днем малыша оставили под присмотром дедушки. А «усатый нянь», заскучав, принял немного на грудь и решил поиграть с внуком в войнушку. Для этого пенсионер достал из антресоли запылившийся травматический пистолет и... выстрелил мальчику в голову.

Дед думал, что пистолет был не заряжен. Во время игры он в шутку направил дуло на мальчика и выстрелил... Но оружие оказалось рабочим. Пуля попала мальчику в голову, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу. - Мамы ребенка во время ЧП дома не было.