В Екатеринбурге врачи достали из тела школьника дверную ручку, которая проткнула его лёгкое (ФОТО)

Врачи спасли 9-летнего мальчика из Верхней Пышмы, который получил травму, играя со школьными друзьями. Уникальную операцию проводили в хирургическом торакальном отделении Областной детской клинической больницы N 1. Из грудной полости юного пациента вытащили дверную ручку.

Мальчика в начале декабря в тяжёлом состоянии доставила в ОДКБ N1 бригада центра медицины катастроф. По словам самого ребёнка, травму он получил, неудачно упав на дверь во время игры с друзьями в школе. Эту историю обсуждали в соцсетях родители других учеников.

В пятницу 4.12.2015 моя дочь, вернувшись из школы, а учится она в школе N 4, рассказала мне страшную историю. Один из мальчишек начальной школы налетел животом на дверь в коридоре, а на этой двери ручка была плохо закреплена, и вот эта злополучная ручка вошла в прямом смысле этого слова в тело ребёнка, – написала в соцсетях жительница Верхней Пышмы Екатерина. – Всё было в крови. Конечно, вызвали скорую. А позже я узнала от соседки, что часть этой ручки осталась у него в лёгком.

В больнице пациенту сделали рентген и увидели, что в грудной полости ребёнка находится «металлическое инородное тело размером десять на два сантиметра – ручка от двери». В экстренном порядке мальчика прооперировали и достали инородное тело. К счастью, дверная ручка не задела жизненно важные органы.

Быстрое принятие решения и отсутствие ранения внутренних органов – лёгких и сердца – спасло жизнь мальчика рассказала заведующая хирургическим торакальным отделением Елена Некрасова.

Сейчас школьник восстанавливается после операции. Состояние маленького пациента удовлетворительное.