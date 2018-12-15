Экс-полицейский из Полевского подменил служебный УАЗ на более старый

Полицейский вместе с сообщником осуществил замену автомобиля на другой, находившийся в худшем состоянии. Номера на УАЗах они также переставили.

Машину мужчины использовали в личных целях. Ущерб, который они нанесли, оценивается в 200 тысяч рублей.

Экс-полицейскому суд назначил наказание в виде выплаты штрафа в размере 450 тысяч рублей, его подельнику – 650 тысяч рублей.