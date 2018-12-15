Экс-полицейский из Полевского подменил служебный УАЗ на более старый
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Бывший начальник отдела МВД России из Полевского вместе с сообщником похитил служебный УАЗ и подменил его на другой.
Полицейский вместе с сообщником осуществил замену автомобиля на другой, находившийся в худшем состоянии. Номера на УАЗах они также переставили.
Машину мужчины использовали в личных целях. Ущерб, который они нанесли, оценивается в 200 тысяч рублей.
Экс-полицейскому суд назначил наказание в виде выплаты штрафа в размере 450 тысяч рублей, его подельнику – 650 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимым было вынесено обвинение в мошенничестве, однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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