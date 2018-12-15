Предприниматель из Екатеринбурга обманул поставщиков на 11 млн рублей

Полиция Екатеринбурга закончила расследование многоэпизодного уголовного дела, которое включает в себя материалы пяти дел по статьям УК РФ.

Подозреваемый бизнесмен обманул поставщиков продуктов питания из Саратовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской и Воронежской областей. Мужчина с февраля 2017 года по март 2018 года получал товары от операторов, а впоследствии не производил оплату. Мошеннические действия злоумышленник производил через подконтрольную фирму от лица ее выдуманных сотрудников.

Перед совершением преступления предприниматель покупал товар у поставщика на сумму более 150 тысяч рублей, чтобы проверить продукты. Екатеринбуржец производил оплату, после чего фирмы начинали доверять ему и производить отгрузку с отсроченным платежом. Таким образом, мужчине удалось обмануть фирмы на 11 млн рублей.

Правоохранительные органы вычислили бизнесмена и вернули обманутым предпринимателям более 7 млн 500 тысяч рублей.