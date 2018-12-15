Тагильчанин подделал документы и назначил себя директором сельхозпредприятия

С 2005 года мужчина занимал должность руководителя «Кайгородского» в ГГО. После того, как он покинул свой пост, должность занимали несколько человек.

В 2017 году экс-директор решил вернуться на прежнюю работу. Для этого он изготовил протокол, согласно которому он был избран главой предприятия. Фактически собрания пайщиков не было, соответственно и протокола быть не могло. Также мужчина изготовил заявление о внесении данных в реестр юридических лиц, после чего заверил его в нотариальной конторе. Документы были направлены в налоговую инспекцию и тагильчанина зарегистрировали директором предприятия.