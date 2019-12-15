Освободить удалось не сразу: на Урале бойцовская собака напала на своего хозяина
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: pixabay.com
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На жителя Урала напала собака бойцовской породы. Мужчина потерял много крови и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Ура.ру.
Инцидент произошел в Челябинске сегодня ночью.
По мнению очевидцев, мужчина сам мог спровоцировать свою собаку, так как был пьян.
Спасаясь от разъяренного животного, мужчина выполз в подъезд. Отбивать челябинца от собаки помогали соседи и его жена, сообщает телеканал 31TV.
Освободить хозяина от хватки его питомца получилось не сразу. Из-за этого он потерял много крови.
По словам соседей пострадавшего, он и его жена занимаются разведением собак.
По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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