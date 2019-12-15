Освободить удалось не сразу: на Урале бойцовская собака напала на своего хозяина

Инцидент произошел в Челябинске сегодня ночью.

По мнению очевидцев, мужчина сам мог спровоцировать свою собаку, так как был пьян.

Спасаясь от разъяренного животного, мужчина выполз в подъезд. Отбивать челябинца от собаки помогали соседи и его жена, сообщает телеканал 31TV.

Освободить хозяина от хватки его питомца получилось не сразу. Из-за этого он потерял много крови.

По словам соседей пострадавшего, он и его жена занимаются разведением собак.