Совершил опасный маневр: на Урале осужден виновный в смерти мотоциклиста пенсионер

Авария произошла 1 июля 2019 года. Пожилой мужчина рулем автомобиля Renault Symbol, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной, решил развернуться из крайнего правого ряда налево при том, что знак такой маневр запрещал.

Мотоциклист, который ехал сзади, не ожидал, что машина повернет прямо перед ним. Из-за небольшого расстояния он не успел вовремя затормозить и врезался в заднее левое колесо иномарки. Мотоцикл отрикошетил от Renault и врезался во встречный Ford.

33-летний мотоциклист был госпитализирован с переломами бедра и основания черепа. Через некоторое время он скончался в больнице.

Водитель Renault пытался обвинить в аварии байкера. По словам пенсионера, сам он ехал прямо и не думал поворачивать, а мотоциклист врезался в бок машины. Однако позже полную картину ДТП помогли восстановить записи с камер наружного видеонаблюдения.

Суд признал пенсионера виновным осужден по статье УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело рассматривалось в особом порядке. Свою вину подсудимый признал.