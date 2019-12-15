В Екатеринбурге машина реанимации врезалась в трамвай

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Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Волгоградской и Белореченской машина реанимации врезалась в трамвай, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Столкновение произошло напротив поликлиники ГКБ № 40. Микроавтобус получил серьезные повреждения передней части.
По предварительным данным в аварии никто не пострадал. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают виновного в столкновении.
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