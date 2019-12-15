В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в похищении арбитражного управляющего

Мужчина пробудет в СИЗО до пятого февраля 2020 года.

Тело Владимира Яшина было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пятого декабря. Однако пропал он еще раньше. 29 декабря он перестал выходить на связь с родственниками. Также полиция рассматривала версию о похищении Яшина.