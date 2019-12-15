В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в похищении арбитражного управляющего
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес решение об аресте на два месяца подозреваемого в организации похищения арбитражного управляющего, сообщает «Комсомольская правда».
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Мужчина пробудет в СИЗО до пятого февраля 2020 года.
Тело Владимира Яшина было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пятого декабря. Однако пропал он еще раньше. 29 декабря он перестал выходить на связь с родственниками. Также полиция рассматривала версию о похищении Яшина.
По предварительной информации, в день исчезновения у юриста могла быть при себе крупная сумма денег, но при погибшем она не была найдена.
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