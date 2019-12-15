В Екатеринбурге третий день горит карьер с мусором

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В Екатеринбурге в районе Уралмаша третий день тлеет мусор на карьере, куда свозили обломки снесенной телебашни. Пожарным приходится периодически тушить очаги возгорания, сообщают в в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники пожарной охраны выявили несколько мест, где тление мусора переходит в открытое горение. Сейчас эти очаги пытаются потушить, на месте работают три единицы техники и 11 человек личного состава.
В целях контроля за ситуацией МЧС России принято решение о мониторинге свалки каждые три часа на наличие очагов возгораний,рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме того, в тушении горящего мусора участвуют сотрудники управляющей компании. Они производят засыпку мест тления грунтом с помощью двух бульдозеров и десяти КАМАЗов.
Пострадавших при пожаре нет. Превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе свалки не зарегистрировано.
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