В Екатеринбурге третий день горит карьер с мусором

Сотрудники пожарной охраны выявили несколько мест, где тление мусора переходит в открытое горение. Сейчас эти очаги пытаются потушить, на месте работают три единицы техники и 11 человек личного состава.

В целях контроля за ситуацией МЧС России принято решение о мониторинге свалки каждые три часа на наличие очагов возгораний,рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, в тушении горящего мусора участвуют сотрудники управляющей компании. Они производят засыпку мест тления грунтом с помощью двух бульдозеров и десяти КАМАЗов.