Отец погиб, сын в больнице: в Екатеринбурге «Ладу Приору» занесло на трамвайные пути

В Екатеринбурге водитель «Лады Приоры» влетел в людей, которые стояли на трамвайных путях.

ДТП произошло днем 14 декабря на улице Технической возле дома № 79. Водитель «Лады Приоры» решил поехать по трамвайным путям, при этом он не справился с управлением и сбил стоящих там пешеходов. В результате 41-летний мужчина погиб на месте. Его 6-летний сын доставлен в детскую больницу с травмой головы, сейчас за его жизнь борются медики, рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга. По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью 70-80 километров в час и не собирался сворачивать на трамвайные пути. Автомобиль туда занесло, а на пути появились люди, которые попали под колеса машины. Водитель был направлен на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Окончательную причину ДТП, а также обстоятельства нахождения пешеходов на трамвайных путях установят в ходе следствия. Напомним, в Нижнем Тагиле в больнице от полученных травм скончался мужчина, который 11 декабря попал в ДТП на улице Алтайской. Погибший переходил дорогу на красный сигнал светофора. Переходил на «красный»: тагильчанин умер после ДТП на Алтайской

