Отец погиб, сын в больнице: в Екатеринбурге «Ладу Приору» занесло на трамвайные пути

ДТП произошло днем 14 декабря на улице Технической возле дома № 79. Водитель «Лады Приоры» решил поехать по трамвайным путям, при этом он не справился с управлением и сбил стоящих там пешеходов. В результате 41-летний мужчина погиб на месте.
Его 6-летний сын доставлен в детскую больницу с травмой головы, сейчас за его жизнь борются медики, рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.
По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью 70-80 километров в час и не собирался сворачивать на трамвайные пути. Автомобиль туда занесло, а на пути появились люди, которые попали под колеса машины.
Водитель был направлен на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Окончательную причину ДТП, а также обстоятельства нахождения пешеходов на трамвайных путях установят в ходе следствия.
Напомним, в Нижнем Тагиле в больнице от полученных травм скончался мужчина, который 11 декабря попал в ДТП на улице Алтайской. Погибший переходил дорогу на красный сигнал светофора.