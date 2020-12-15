Перелом ребер: под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоциклиста

60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по трассе Екатеринбург-Серов в сторону села Большая Лая. При выезде с второстепенной дороги он допустил столкновение с мотоциклом «Урал» под управлением мужчины 1951 года рождения, который следовал по главной дороге.