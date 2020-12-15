Перелом ребер: под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоциклиста

Перелом ребер: под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоциклиста

Сегодня, 18:13ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В поселке Горноуральский произошло ДТП, при котором был травмирован водитель мотоцикла, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось сегодня около 13.00 в поселке Горноуральский у дома № 3 на улице Лесная.

60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по трассе Екатеринбург-Серов в сторону села Большая Лая. При выезде с второстепенной дороги он допустил столкновение с мотоциклом «Урал» под управлением мужчины 1951 года рождения, который следовал по главной дороге.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила с переломом ребер. На момент происшествия, водитель «Лады» был трезв. Сейчас устанавливаются все причины данного ДТП.

Напомним, в Нижнем Тагиле 16 октября мотоциклист не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Мужчина получил множественные травмы и скончался в больнице несколько дней спустя.

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