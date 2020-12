Перелом ребер: под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоциклиста

В поселке Горноуральский произошло ДТП, при котором был травмирован водитель мотоцикла, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось сегодня около 13.00 в поселке Горноуральский у дома № 3 на улице Лесная. 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по трассе Екатеринбург-Серов в сторону села Большая Лая. При выезде с второстепенной дороги он допустил столкновение с мотоциклом «Урал» под управлением мужчины 1951 года рождения, который следовал по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила с переломом ребер. На момент происшествия, водитель «Лады» был трезв. Сейчас устанавливаются все причины данного ДТП. Напомним, в Нижнем Тагиле 16 октября мотоциклист не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Мужчина получил множественные травмы и скончался в больнице несколько дней спустя. В Нижнем Тагиле вылетевший с дороги мотоциклист скончался в больнице

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter