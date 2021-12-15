Кондукторы и водители подрались на дороге на глазах у пассажиров в Екатеринбурге

Драка двух водителей и двух кондукторов произошла на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья в Екатеринбурге. Инцидент попал на видео.

Очевидцы рассказали, что автобусы, курсирующие по маршрутам № 05 и № 42, ехали в направлении Объездной дороги. На одной из остановок из общественного транспорта вышли четыре человека и принялись бить друг друга. Свидетель рассказал, что один из конфликтующих наносил удары отверткой. Очевидец предположил, что потасовка случилась из-за того, что один водитель подрезал другого. Также мужчина отметил, что граждане громко кричали на иностранном языке, поэтому было невозможно точно определить, из-за чего все произошло. Помимо екатеринбуржца за дракой наблюдали люди, но никто вмешиваться не стал, сообщает Е1. Видео: E1.RU Напомним, в конце ноября стало известно, что в Асбесте двое мужчин подрались с местным депутатом. Все случилось из-за демонстративного поведения и порчи товара на витрине. Неизвестные подрались с депутатом в магазине Асбеста из-за порчи товара

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