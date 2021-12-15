Кондукторы и водители подрались на дороге на глазах у пассажиров в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что автобусы, курсирующие по маршрутам № 05 и № 42, ехали в направлении Объездной дороги. На одной из остановок из общественного транспорта вышли четыре человека и принялись бить друг друга. Свидетель рассказал, что один из конфликтующих наносил удары отверткой. Очевидец предположил, что потасовка случилась из-за того, что один водитель подрезал другого.
Также мужчина отметил, что граждане громко кричали на иностранном языке, поэтому было невозможно точно определить, из-за чего все произошло. Помимо екатеринбуржца за дракой наблюдали люди, но никто вмешиваться не стал, сообщает Е1.
Напомним, в конце ноября стало известно, что в Асбесте двое мужчин подрались с местным депутатом. Все случилось из-за демонстративного поведения и порчи товара на витрине.